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Son dakika: 'ın kuzeyine yapılan hava harekatında 12 hedef imha edildi

Son dakika haberi... 'ın kuzeyindeki Sinath-Haftanin, Zap ve Metina bölgesine yönelik hava harekatında 12 hedef imha edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018 10:20 Güncelleme Tarihi: 8.4.2018 10:35
Son dakika: Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında 12 hedef imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, 'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 12 terör hedefinin imha edildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütüne karşı geniş çaplı operasyonu sürüyor. Bugün Irak'ın kuzeyindeki Sinath-Haftanin, Zap ve Metina bölgesine yönelik hava harekatında 12 hedef imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyi Hakurk, Sinath-Haftanin, Zap ve Metina bölgelerinde TSK birliklerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen hava harekatında sığınak, barınak, silah mevzii olarak kullanılan 12 hedefin imha edildiğini açıkladı.

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Son dakika: Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatında 12 hedef imha edildi
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