Yıldırım ata yurdunda

Başbakan Binali Yıldırım
, resmi ziyaret düzenlediği Moğolistan'da temaslarına devam ediyor. Ziyaretinin ikinci gününde Karakurum'a geçen Başbakan Yıldırım'a Moğol geleneğinde konuklara verilen değerin bir göstergesi olarak gümüş kase içerisinde kurutulmuş peynir ikram edildi. Başbakan Binali Yıldırım, Orhun Anıtları
'nı ardından da TİKA
tarafından yaptırılan Bilge Kağan Müzesi
'ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. MÜZE ANI DEFTERİNİ İMZALADI
Başbakan Yıldırım, müze anı defterini imzalayarak, "Büyük Göktürk Devleti'nin kağanları Bilge Kağan ve Kültigin'in bin yıllar ötesinden bize bilgelik dolu mesajlar ileten anıtlarını ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Türk ve Moğol tarihinin ortak değeri olan bu anıtların korunması gelecek nesillere ulaştırılması tarihimize ve atalarımıza saygının gereğidir. Bu anlayışla TİKA marifetiyle bu anıtların ve ortak tarihi mirasın korunması için yürütülen çalışmalarda emeği geçen değerli bilim adamlarımıza ve Moğol yetkililere şükranlarımızı sunuyorum. Atalarımızın, Türk ve Moğolların büyük tarihinin önünde saygıyla eğiliyorum" ifadelerini yazdı. Yıldırım, Orhun Anıtları'nı ziyaretinin ardından başkent Ulanbator'a 70 kilometre uzaklıktaki Bilge Tonyukuk Anıtı'na geldi. Büyük Türk devlet adamı ve başkumandan Tonyukuk'un diktiği ve tarihte Türk kelimesinin ilk kez yer aldığı anıta ilişkin yetkililerden bilgi alan Yıldırım, anıt önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. CENGİZ HAN'I UNUTMADI
Buradan Moğolistan'ın bilinen en önemli unsurlarından Cengiz Han
Heykeli'ne geçen Yıldırım, kaidesiyle 40 metre yüksekliğe ulaşan "Altın Kamçı" olarak adlandırılan, yapımında 250 ton paslanmaz çelik kullanılan heykelin seyir alanına çıktı. Başbakan Yıldırım, bir kuşbeyi tarafından henüz yavru iken yakalanıp eğitilen kartalı koluna alarak fotoğraf çektirdi. Öte yandan Başbakan Yıldırım, ziyareti sırasında kendisine hediye edilen atı sevdi. Geleneksel Moğol başlığı giyen Başbakan Yıldırım, bozkırda yürüyüş yapmayı ihmal etmedi.