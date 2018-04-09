ATO Başkan Vekili'ne yumruklu saldırı

Henüz neden çıktığı belli olmayan kavgada ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Deryal yaralandı. Burnunun kırıldığı iddia edilen Deryal ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Ankara Ticaret Odası Başkanvekili Mustafa Deryal'a yaklaşık 30 kişilik bir grup saldırıda bulundu. ATO'daki odasına gittiği sırada gerçekleşen saldırıda Mustafa Deryal yaralandı. Deryal olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Söğütözü'ndeki TOBB ETÜ Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karışan grubu dağıtmak için ATO' da biber gazıyla müdahale etti.





Hastanedeki tedavileri devam eden Mustafa Deryal'i ilk ziyaret eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu oldu.

ATO Başkanı Gürsel Baran saat 15.30'da basın açıklaması yapacak.