Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak dün AK Parti Zeytinburnu, Bahçelievler ve Silivri ilçe kongrelerine katıldı. Konuşmalarında önemli mesajlar veren Albayrak, Türkiye'nin tarihi bir hafta yaşadığını, ilk nükleer güç santralinin temelinin atıldığını söyledi. Büyük ve güçlü Türkiye'den bahsedildiğinde nükleer alanda da olmak gerektiğini vurgulayan Albayrak, "Eğer Türkiye'de bir nükleer güç varsa, bu bir kişidir, Enerji Bakanı falan değil, Türkiye 50, 60, 100 yıldır yapılamayanları, başarılamayanları hayata geçirdiyse bunu bir kişiye borçluyuz; Recep Tayyip Erdoğan" diye konuştu.

İFŞA ETMEMİZ LAZIM

?Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün Türkiye'de milli güvenlik sorunu olmuş bir ana muhalefet partisi var. Bugün Türkiye'de, birliğimize, Mehmetçiğimize kasteden terör örgütleriyle aynı safta ve aynı dili kullanan bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Bunun farkındayız değil mi? Burası çok önemli, onun için benim sizden ricam; hizmet siyaseti, büyük güçlü Türkiye siyaseti, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma siyasetini anlatıyoruz, amenna. Lakin Zeytinburnu gibi başarılı bir belediyeciliğin olduğu ilçemizde, 2019'a giderken, bizim bugün yaşanan Kurtuluş Savaşı mücadelesinde, ihanet dili üzerinden ülkemizi bölmeye çalışan terör örgütleriyle aynı safta yer alan bu adamları halkımıza ifşa etmemiz lazım."

TERÖRLE AYNI SAFTALAR

?"Türkiye artık fiili değil resmi bir savaşta" ifadesini kullanan Albayrak, şunları kaydetti: "Afrin'de görüyorsunuz öyle değil mi? Biz sadece üç beş terör örgütü, çapulcuyla mı savaşıyoruz? Arkasında kimler var görüyoruz değil mi? Savaştığımız bu örgütlerle aynı safta, aynı söylemde, ülkeyi bölmeye çalışan bu partilerin dilini görüyoruz öyle değil mi? Bunu anlatmamız lazım, bu ölüm kalım mücadelesidir, bu ülkenin beka mücadelesidir."