Aksakal, parti üyeleriyle birlikte Mersin Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, polis teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Geçtiğimiz günlerde Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) meydana gelen silahlı saldırıya değinen Aksakal, şöyle devam etti:

KOLAY BİR HADİSE DEĞİL, BİR CİNNET GÖSTERGESİ

"Saldırıya maruz kalarak yaşamlarını yitiren akademisyen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Üniversite camiasına ve Türk milletine sabır, metanet ve başsağlığı diliyorum. Kolay bir hadise değil. Bir cinnet göstergesidir."

KENDİ ADAYIMIZI ÇIKARACAĞIZ

Aksakal, bir gazetecinin "İttifakla ilgi bir çalışmanız var mı" şeklindeki sorusuna, "DSP olarak biz önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayımızla çıkacağız. Milletvekili seçimlerinde de 600 milletvekili adayımızı 81 ilimizde göstererek seçimlere katılacağız." yanıtını verdi.