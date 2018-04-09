Esad rejimi Suriye'de 215 kez kimyasal silaha başvurdu

Doğu Guta'nın Duma ilçesine dün akşam düzenlenen kimyasal silah saldırısı, akıllara 2013'deki Doğu Guta ve 2017'deki Han Şeyhun saldırılarını getirdi. Rejim güçleri, iç savaşın başlamasından bu yana yalnızca Şam ve kırsalındaki bölgelere 100 kez kimyasal silah saldırısı gerçekleştirdi

Suriye'de kimyasal silah stoklarını imha ettiğini iddia eden Beşşar Esad rejimi, bu silahları kullanmaya devam ediyor. İç savaşın başlamasıyla rejim güçleri, 215 kez kimyasal silaha başvurdu.

KİMYASAL SİLAHLARLA SİVİLLER GÖÇE ZORLANIYOR

Suriye'de Beşşar Esad rejimi, ABD-Rusya anlaşmasıyla stoklarını imha etme güvencesi vermesine rağmen kimyasal silah saldırılarına devam etti. Rejim güçleri, muhaliflerin kontrolündeki bölgelerdeki sivilleri göçe zorlamak için kimyasal silah saldırılarına başvuruyor.

Esad rejimi başkent Şam'da abluka altında tuttuğu Doğu Guta'nın Duma ilçesine dün akşam saatlerinde düzenlediği kimyasal silah saldırısında bu silahlardan vazgeçmediğini bir kez daha gösterdi.

Esad güçlerinin muhaliflerin kontrolündeki Duma ilçesini kimyasal silahla hedef alması, akıllara 2013 yılındaki Doğu Guta, 2017'deki Han Şeyhun kimyasal silah saldırılarını getirdi.

Rejim güçleri 2016 yılının son aylarında Halep il merkezinin doğu mahallelerindeki sivilleri bölgeden çıkarmak için kimyasal silah saldırılarına başvurmuştu.

21 AĞUSTOS 2013'DE DOĞU GUTA KATLİAMI

Esad rejimi, 21 Ağustos 2013'te Şam'ın Doğu Guta bölgesinde kimyasal silah kullanmış, bin 400'ün üzerinde sivilin hayatını kaybetmesine, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda sivilin de yoğun şekilde etkilenmesine yol açmıştı.

Bunun üzerine ABD'nin daha önce ilan ettiği "kırmızı çizgi" gereğince Suriye'ye müdahale etmesi beklentisi doğmuştu. Ancak Rusya, rejimin tüm kimyasal silah stoğunu imha etmesi teklifini getirerek müdahaleyi engellemişti. Taraflar, 15 Eylül 2013'te anlaşmış, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ) devreye girdiği süreçte imha işlemi başlatılmıştı. Örgüt, işlemin 19 Ağustos 2014'te tamamlandığını duyurmuştu.

Ancak, örgütün imha ettiği stok, Esead'ın bildirdiği envanterle sınırlı kalmıştı. Rejimin tekrarlayan klor gazı saldırıları, tüm kimyasal silah stoğunu imha etmediğini, bir kısmını gizlemeyi başardığını gözler önüne seriyor.

4 NİSAN 2017 HAN ŞEYHUN SALDIRISI

Esad rejiminin 4 Nisan 2017 İdlib'e bağlı Han Şeyhun'daki kimyasal silah saldırısında en az 100 sivilin kaybetmişti.

Yerel saatle 06.00 civarında düzenlenmesi sebebiyle Han Şeyhun sakinlerinin büyük kısmı, saldırıya uykuda yakalanmıştı.

Muhaliflerin gözlemevi görevlileri, rejime ait Şayrat Hava Üssü'nden kalkan uçakların saldırısını rapor etmiş ancak ilk etapta bunu, her zamanki hava saldırılarından biri sandı. Ancak belde merkezine düşen bombanın yangın çıkarmaması, etkilenenlerde kan ve yara izi görülmemesi, saldırının kimyasal gazla yapıldığını kısa sürede ortaya çıkarmıştı.

Rejim ve destekçileri, saldırıyı muhaliflerin yaptığı, vurulan yerin silah deposu olduğu gibi iddialar ortaya atmıştı.

7 NİSAN 2018 DOĞU GUTA KİMYASAL SİLAH SALDIRISI

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, Esad rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'nın Duma ilçesine dün akşam saatlerinde düzenlediği kimyasal silah saldırısında 40 sivil öldüğünü duyurmuştu.

Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta Duma ilçesinde hali hazırda 100 bin kişi abluka altında yaşıyor.?

ESAD REJİMİ 215. KEZ KİMYASAL SİLAHA BAŞVURDU

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 4 Nisan 2018 tarihinde yayımladığı raporunda, Esed rejiminin son bir yıl içerisinde 11 kez daha kimyasal silah saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ağ, Esad rejimi iç savaşın başlamasından bu yana ülkenin

farklı bölgelerine toplam 214 kez kimyasal silahla saldırısına başvurduğunu dile getirmişti. Dünkü saldırısıyla bu sayı 215'e yükseldi.

EN ÇOK ŞAM VE KIRSALINDAKİ BÖLGELER KİMYASAL SALDIRILARININ HEDEFİ OLDU

Raporda, rejim güçleri, bugüne kadar, İdlib'de 45, Hama'da 29, Halep'te 27, Humus'ta 7, Dera'da 4, Deyrizor'da ise 3 defa kimyasal silah saldırısı düzenlediği dile getirilmişti.

Esad rejimi dünkü kimyasal saldırısıyla yalnızca Şam ve kırsalındaki bölgelerde 100 kez kimyasal silaha başvurmuş oldu.