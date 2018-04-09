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uzantısı haber sitesi yine sahnede…

’nün medya imamları Bülent Keneş ve Abdulhamid Bilici ile yazışmaları günlerce konuşulan Doğan Akın’ın yönetimindeki FETÖ destekçisi .com, bu kez Sabah yazarı ’ın bir yazısını çarpıttı.

Giriş Tarihi: 9.4.2018 16:55 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 17:07
FETÖ uzantısı haber sitesi yine sahnede…

HİLAL KAPLAN'IN YAZISINI BÖYLE ÇARPITTI

Bugünkü yazısında kadın ve erkeğin yanyana namaz kılmasının islami açıdan bir eşitlik ve üstünlük tartışmasına konu olamayacağını ve kadın-erkeğin yanyana namaz kılmasına karşı olduğunun altını çizen 'ın yazısını çarpıtan .com büyük tepki topladı. "Hilal Kaplan: Kadınlar erkeklerle yanyana namaz kılabilmeli" başlığını atan tetikçisi T24 sitesine sosyal medyadan tepki gösterdi.

HİLAL KAPLAN: T24 GERİ ZEKALI DEĞİL BİLEREK YAPIYOR!

Twitter'dan bir açıklama yapan Hilal Kaplan "Tam aksini anlatan yazımdan "Kadın erkekle yan yana namaz kılmalı" sonucunu çıkaran T24 gerizekâlı değil. Son günlerde bilerek beni hedefe koyan FETÖ'nün bir uzantısıdır." dedi.

Erkekle yan yana namaz

FETÖ'nün tetikçisi 'T24' haber Müslümanları hedef aldı

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FETÖ uzantısı haber sitesi yine sahnede…
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