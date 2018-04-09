Haberler Gündem Haberleri Kuzey Irak’ta 12 hedef vuruldu

Kuzey Irak’ta 12 hedef vuruldu Diyarbakır’da 2’si ‘yeşil liste’den 6 PKK’lı ölü ele geçirildi. 25 milyon liralık da uyuşturucu yakalandı. F-16’lar da dün Kuzey Irak’ta 12 hedefi imha etti