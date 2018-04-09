Kuzey Irak’ta 12 hedef vuruldu

Diyarbakır'ın Kocaköy, Lice, Hazro, Silvan ve Kulp ilçeleri kırsalında, 4 Nisan'da başlatılan "Bayrak-81 Şehit Gönüllü Köy Korucusu Yaseddin Opçin Müşterek Operasyonu" önceki gece tamamlandı. Operasyon sırasında, İçişleri Bakanlığı'nın yeşil renkli arananlar listesinde yer alan "Demhat Cilo" kod adlı Eyüp Çelik ile "Şervan Azat" kod adlı Ömer Kaya
da dahil 6 terörist ölü olarak ele geçirildi. Bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 7 doğal mağara ve 8 sığınak tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilirken, 3 farklı noktada birbiriyle irtibatlı olarak hazırlanan, uzaktan kumandalı EYP'ler de imha edildi.
Operasyon kapsamında, bazıları toprağa gömülü halde bir M-16 piyade tüfeği, 3 Kalaşnikof, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ve şarjör, bir tabanca, 2 el bombası, bir ruhsatsız av tüfeği, 11 takım terörist kıyafeti, 2'si büyük 3 tüp de ele geçirildi.
Operasyonda ayrıca piyasa değeri 25 milyon 342 bin 500 TL olan, 2 bin 500 metrekarelik alan içerisinde 3 bin 175 kök hint keneviri ile bir ton 626 kilogram toz esrar ele geçirildi. Diyarbakır valiliği, ele geçirilen uyuşturucuyla, günlük kullanım değerleri göz önüne alındığında, bir günde toplam 406 bin 500 kişinin zehirlenmesinin önüne geçildiğine dikkat çekti.
Öte yandan Irak'ın kuzeyinde yer alan Hakurk, Sinath-Haftanin, Zap ve Metina bölgelerinde, İHA
'larla yapılan tespitler sonucu, Türkiye tarafındaki askeri birliklere saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik olarak hava harekâtı düzenlendi. Diyarbakır'dan kalkan F-16 uçakları, teröristlere ait 12 sığınak, barınak ve silah mevzisini imha etti.
Şırnak'ta da 4 Nisan'da Cudi Dağı
bölgesinde başlatılan operasyon sırasında çıkan çatışmada 3 terörist öldürüldü.