Samsun’da FETÖ’nün hücre evine baskın: 3 gözaltı

Samsun'da FETÖ'nün gaybubet evi olarak adlandırılan "hücre evinde" aranan 3 firari yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, aranan 3 FETÖ firarisinin yeri tespit edildi. Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de belirlenen FETÖ'nün hücre evine baskın yapan ekipler, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aranan Uğur Akyol ve kaçma hazırlığında olan 2 üniversite öğrencisi Oğuzhan Yaman ve Abdurrahman Gül'ü gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Uğur Akyol bugün Samsun Adliyesine sevk edilirken, 2 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.