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’da ’nün hücre evine baskın: 3 gözaltı

haberi... 'nün 'daki hücre evine baskın yapıldı. Yapılan operasyonda 3 FETÖ'cü gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 11:31 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 11:41
Samsun’da FETÖ’nün hücre evine baskın: 3 gözaltı

'da 'nün gaybubet evi olarak adlandırılan "hücre evinde" aranan 3 firari yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda, aranan 3 FETÖ firarisinin yeri tespit edildi. Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de belirlenen FETÖ'nün hücre evine baskın yapan ekipler, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aranan ve kaçma hazırlığında olan 2 üniversite öğrencisi Oğuzhan Yaman ve Abdurrahman Gül'ü gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Uğur Akyol bugün Samsun Adliyesine sevk edilirken, 2 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

15 Temmuz’da bilgisayarına format atmış

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Samsun’da FETÖ’nün hücre evine baskın: 3 gözaltı
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