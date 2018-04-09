Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Samsun'da FETÖ/PDY'nin hücre evine operasyon

'da /'nin hücre evine operasyon

Son dakika haberi... Operasyonda, 2 üniversite öğrencisinin de aralarında yer aldığı 3 zanlı gözaltına alındı. 'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyon kapsamında 3 zanlı hücre evinde gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 10:51
Samsun'da FETÖ/PDY'nin hücre evine operasyon
Operasyonda, 2 üniversite öğrencisinin de aralarında yer aldığı 3 zanlı gözaltına alındı. 'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyon kapsamında 3 zanlı hücre evinde gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, Atakum ilçesinde FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları tespit edilen Abdurrahman G. ile üniversite öğrencileri Uğur A. ve Oğuz Y. yakalandı. İkamette arama yapan ekipler, zanlıların kaçma hazırlığında olduğunu belirledi, valiz içinde dizüstü bilgisayar ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılardan Uğur A'nın, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca arandığı belirtildi.

Uğur A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün ülke siyasetini dizayn planı deşifre oldu! Kılıçdaroğlu'yla makamında görüşmüşler...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun'da FETÖ/PDY'nin hücre evine operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN