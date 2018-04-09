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Şırnak'ta 4 'lı terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta terör örgütü 'ya yönelik 4 Nisan'da bölgesinde başlatılan ""nunda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 00:01
Şırnak'ta 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın bölgesinde terör örgütü 'ya yönelik yürütülen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, 23. Piyade Tümen Komutanlığınca 4 Nisan'da Cudi Dağı bölgesinde başlatılan, ""nun devam ettiği bildirildi.

Operasyonda saat 22.10'da () ile tespit edilen 4 PKK'lı teröristin sağlanan yakın hava desteğiyle etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, operasyonun başlatıldığı günden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 13'e yükseldiği vurgulandı.

Açıklamada, operasyonun genişletilerek, azim ve kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.

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Şırnak'ta 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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