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: Sahte la yakalanan üyesi tutuklandı

haberi...'nin Keşan ilçesinde sahte la 'a kaçmak isterken jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alınan TKP/ML gençlik yapılanması Yeni Demokrat Gençlik () üyesi F.H. (23) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 15:43 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 15:44

Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul Gezi Parkı olaylarına katılan ve mahkemesi süren TKP/ML gençlik yapılanması üyesi F.H.'nin sahte la 'a kaçacağı ihbarı üzerine harekete geçti. F.H., jandarma tarafından Keşan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalanarak, gözaltına alındı. Yapılan sorgulamasında hakkında 'terör amaçlı örgüte üye olma' ve 'terör amaçlı propaganda yapma' suçlarından kaydı bulunan F.H., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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Son dakika: Sahte yeşil pasaportla yakalanan YDG üyesi tutuklandı
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