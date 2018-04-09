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: dan terör propagandasına gözaltı

haberi... Cumhuriyet Başsavcılığınca, Afrin'e yönelik harekat aleyhinde da terör yanlısı paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 11'i gözaltına alındı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 10:46 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 10:54
Son dakika: Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

'da Afrin'e yönelik harekat aleyhinde da terör yanlısı paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 11'i yakalandı.

AFRİN OPERASYONU ALEYHİNDE MESAJLAR

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Afrin'e yönelik harekat aleyhinde sosyal medyada terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda biri 'da olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ekipler, diğer iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika: Sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
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