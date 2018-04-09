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temizlenen dağlarda dev bayrağı dalgalanıyor!

Son dakika haberi... Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Bayraktepe köyünde 38 metre yükseklikte bulunan yaklaşık 10 metrelik dev bayrağı, çevreden geçen vatandaşları büyülüyor.

Giriş Tarihi: 9.4.2018 11:13 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 11:16
Teröristlerden temizlenen dağlarda dev Türk bayrağı dalgalanıyor!

38 METRELİK TÜRK BAYRAĞI

Eruh'a bağlı Bayraktepe köyüne, 17 Kasım 1994'te, terör örgütü PKK mensuplarınca saldırı düzenlenmiş, olayda 2'si çocuk 3'ü kadın 11 sivil kurşunların hedefi olarak şehit olmuştu. Bu tarihten itibaren teröristleri yok etmeye ant içen köy sakinleri meydanın ortasına bayrağı astı. Köy sakinleri 2013 yılında aldıkları izinle de yine köy meydanına 38 metrelik bir direk dikip, Türk bayrağı çekti. Vadide bulunan köyün etrafını saran dağların en tepesinden bile rahatlıkla seçilen Türk bayrağı, gölgesi ile 11 şehit veren köy sakinlerine huzur veriyor.

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Teröristlerden temizlenen dağlarda dev Türk bayrağı dalgalanıyor!
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