Yunan askerler takas konusu değil

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Yozgat'ta 'kalkınma' ve 'istihdam' konulu bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantı öncesi gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtlayan Bozdağ, Türkiye'de tutuklu olan Yunan askerlerle ilgili olarak, "Türkiye'de tutuklu bulunan Yunan askerlerin Yunanistan'da bulunan FETÖ'cü teröristlerle takası söz konusu değildir. Bunu biz defalarca söyledik. İster iade etsinler FETÖ'cü, darbeci teröristleri ister etmesinler; o konu ayrıdır, bu konu ayrıdır. Türkiye bağımsız bir devlettir, yargımız bağımsızdır ve hukuk kuralları içinde bu askerlerin yargılanması devam edecektir. Mahkeme karar verdiğinde de kararın gereği hükümetimizce elbette yerine getirilir. Yunanistan ile tutuklu askerlerle FETÖ'cülerin takası hiçbir zaman da gündemimizde olmamıştır" dedi.

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