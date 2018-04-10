Afrin'de teslim olan YPG/PKK'lı teröriste dava

Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin kırsalında askerlere teslim olan ve kendisine ait cep telefonunda örgüte ait görseller bulunan terörist hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Afrin kırsalındaki Efkangarbi köyünde Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim olan ve daha sonra Hatay'a getirilip tutuklanan Suriye uyruklu Hüseyin Kulin (56) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, terörist hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame yapılan değerlendirmenin ardından kabul edildi.

İddianamede, teröriste ait cep telefonunda, terör örgütü PYD/PKK'ya ait sözde bayraklara sarılı cenaze ve mezarlık görüntülerinin yer aldığı belirtildi.

SANIK TERÖRİST İDDİALARI REDDETTİ

Telefonda ayrıca sözde bayraklar açılarak yapılan yürüyüş, örgüt mensuplarının yemin töreni ve Afrin ile ilgili görsellerin bulunduğu kaydedilen iddianamede, Hüseyin Kulin'in ifadesine de yer verildi.

Terör örgütüyle ilgisinin bulunmadığını öne süren Kulin, "Üzerimde çıkan her iki telefon da bana aittir. Akıllı telefonda çıkan ve bana göstermiş olduğunuz terör örgütüne ait resim ve fotoğraflarla herhangi bir ilgim yoktur. Bu resim ve fotoğraflar içerisinde tanıdığım da yoktur. Telefonuma nereden geldiğini bilmiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Kulin ayrıca okuma-yazmasının bulunmadığını da ileri sürdü.