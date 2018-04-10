Bir haftada 43 terörist etkisiz

İçişleri Bakanlığı'nca 2-9 Nisan tarihleri arasında ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, 43 terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristler arasında İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde, kırmızı kategoride "Garzan Kemal" kod adlı Medeni Sayılgan, yeşil kategoride "Demhat Cilo" kod adlı Eyüp Çelik, gri kategoride "Soro Amet" kod adlı Mehmet Rehber Çetin ve "Harun Munzur" kod adlı Maşallah Malazgirt'in de yer aldığı sözde üst düzey örgüt üyeleri bulunuyor. Öte yandan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında katır ile silah ve patlayıcı madde taşıdıkları belirlenen bölücü terör örgüt mensupları silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildi. Jandarma teröristlerin kayalık alanda yürümekte zorlandığı için eziyet ettiği hayvanı da kurtardı.

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