Bugün bize yarın size

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, göreve geldikten sonra ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Kırgızistan
Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'u Cumhurbaşkanlığı Külliye
si'nde dün resmi törenle karşıladı. Baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştiren iki lider, ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, özetle şunları kaydetti:
Kırgızistan bizim için özel, ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Bu anlayışla 1991 yılında Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olduk.
Yakın işbirliği maalesef 15 Temmuz darbe girişimi sonrası çeşitli sınamalara maruz kaldı. FETÖ
, nüfuzu altındaki bazı şahıslar üzerinden bu işbirliğimizi zehirlemeye, dinamitlemeye ve rayından çıkarmaya çalıştı. FETÖ'cüler ve sirayet ettikleri kişiler Türkiye ile Kırgızistan arasında fitne tohumları ekmek için her türlü alçaklığı, kalleşliği sergilediler. Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un ziyaretini FETÖ'nün bu çabalarına verilmiş en güzel cevap olarak görüyorum. BOYNUMUZUN BORCU
Türkiye için olduğu kadar Kırgızistan için de çok büyük bir tehdit oluşturan bu örgütün kökünü kazımak devlet başkanları olarak boynumuzun borcudur. Bu öyle bir örgüt ki bugün bize, yarın aynısını Kırgızistan'a yapacak karakterdedir. Türkiye olarak FETÖ ile mücadele konusunda Kırgızistan'dan beklentilerimizi açık, net değerli kardeşime ifade ettim. Bu meselenin ülkemiz ve milletimiz için anlamı, Türk-Kırgız ilişiklerinin geleceği açısından önemini özellikle vurguladım.
Türkiye, son FETÖ'cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar yurt içinde ve yurt dışında bu örgütle mücadelesini sürdürecektir. 251 insanımızın kanını döken, sadece bu Külliyemizin etrafında 29 kardeşimizi şehit eden bu alçakların ellerini, kollarını sallayarak gezmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar inlerine girecek, bunları kulaklarından tutup adalete teslim edeceğiz.
Sayın Ceenbekov'un da FETÖ konusunda çok daha dirayetli davranacağına ve gereken önlemleri süratle alacağına inanıyorum. Biz de FETÖ ile mücadele noktasında ilgili birimlerimizle kendisinin yanında olacağız.
'POTANSİYELİMİZİ KULLANACAĞIZ'
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapıcı ve verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi. Ceenbekov, "İki ülke işbirliğinde bütün potansiyelimizi kullanmaya önem vereceğiz. Kardeş Türkiye ile olan kardeşlik ve ortaklık ilişiklerinin pekiştirilmesi bizim siyasetimizin önceliğidir" dedi. 6 ANLAŞMA İMZALANDI
İki
ülke arasında imzalanan 6 anlaşma şöyle: Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile Kırgızistan Yatırım Teşvik Ajansı arasında mutabakat muhtırası, tarım alanında işbirliği anlaşması, beden eğitimi ve spor alanında işbirliği anlaşması, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması, sosyal güvenlik alanında işbirliği anlaşması, basın ve enformasyon alanında işbirliği protokolü.