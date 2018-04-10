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'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın bölgesinde devam eden operasyonda, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan da iki terörist etkisiz hale getirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 21:37
Cudi Dağı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Şırnak'ın bölgesinde devam eden operasyonda, güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan da iki terörist etkisiz hale getirildi. Bu müdahaleler sonucunda, 4 adet kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 120 adet fişek, bir adet telsiz ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

'ın kuzeyinde Kani Rash bölgesinde devam eden operasyonlarda tespit edilen 8 el yapımı patlayıcı imha edildi.

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Cudi Dağı'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
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