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Erdoğan, 'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı

’un Karamanlı ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaralandıktan sonra ’ne sevk edilen Türk halk müziği sanatçısı hakkında Başhekim Uz. Dr. ’i arayan , Kabaklı'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 23:37 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 23:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esat Kabaklı'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı

Başhekimi Uz. Dr. 'i arayan , 'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.


Başhekim Keskin, Kabaklı'nın sağlık durumu hakkında ajanslara yaptığı açıklamada, "Tahliller sonucunda baktığımızda sol ön kolda parçalı kırık, beraberinde sol akciğerinde kontüzuyonu mevcuttu. Daha sonra kendisini kırık için sol ön kolu atele aldık. Arkasından hastamızı kontrol altında tutmak için yoğun bakıma yatırdık. Genel durumu iyi. Şuuru açık, bilinci yerinde. Hayati tehlikesi yönünden bir 24 saat geçmesi uygundur. Şu anda genel durumu gayet iyi bir sıkıntı yok. Yakınları yoldalar. Yakınlarına genel durumu hakkında bilgi verdik. Yolculukta panik olmasınlar diye. Cumhurbaşkanımız durumu hakkında bilgi aldı. Durumu izah ettik. Herhangi bir sıkıntı yok. Hastanemizde muhtemelen birkaç gün misafir edeceğiz. Ondan sonra duruma göre tekrar değerlendireceğiz. Biraz önce de doktor arkadaşlarımızla görüştüm, genel durumunun iyi olduğunu söylediler. Kendisi şu an uyuyormuş. Bir problem görünmüyor, yarın tekrar bir değerlendirme yapacağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esat Kabaklı'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı
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