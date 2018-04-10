FETÖ'nün "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma

Tokat'ta yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 7 şüpheli yakalandı.

7 KİŞİ YAKALANDI

Tokat'ta yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Ankara, Uşak, Kütahya, Tekirdağ, Samsun ve Antalya'da haklarında gözaltı kararı bulunan 7 kişi yakalandı.

Meslekten ihraç edilen 3 hakim, bir hakim adayı ile 3 hukuk mezunundan oluşan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Tokat Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.