Gaziantep'te FETÖ davası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada eski polis memuruna 8 yıl 1 ay hapis cezası verildi. 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Mustafa Aslan ile avukatı katıldı.

SANIK İDDİALARI REDDETTİ

Sanık Aslan, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Kesinlikle ByLock programını kullanmadım. Benim örgütle hiçbir alakam ve ilgim yoktur. Beraatimi talep ederim." dedi.

Duruşma savcısı, sanığın örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığını ve hakkında FETÖ üyesi olduğu yönünde çok sayıda tanık beyanı ve kanıt bulunduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.