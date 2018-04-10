"Genelkurmay çatı" davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı "Genelkurmay çatı" davasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve avukatları katıldı.

Duruşmada FETÖ'nün "Afrika kıta imamı" Necdet İçel'in şoförlüğünü yapmış H.S'nin SEGBİS vasıtasıyla tanık olarak beyanı dinlendi.

FETÖ MENSUPLARINA YÖNELİK TOPLANTILAR YAPILMIŞ

İçel'in İzmir Torbalı'daki çiftliğinde FETÖ mensuplarına yönelik toplantılar düzenlediği yönündeki daha önceki beyanlarını kabul eden H.S, bu toplantılara gelen kişilerin ön yolu değil çiftliğin arkasındaki yolu kullandığını anlattı.

H.S, 2014'te yine toplantı yapılacağı bir gün gelen araçlardan birini sorduğunda, "Bilal" kod isimli Birol Özüm'ün, "Genelkurmay İstihbarat Başkanı Mustafa" dediğini iddia etti.

Şahsın eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı korgeneral Mustafa Özsoy olup olmadığı sorulan H.S, kamera karşısına geçen Özsoy'u tanımadığını söyledi.

Özsoy da H.S'yi ilk kez gördüğünü, Torbalı'ya ise hiç gitmediğini iddia etti. Mustafa Özsoy, ayrıca 2014'te EDOK'ta tümen komutanlığı yaptığını, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'na ise 2015'te atandığını bildirdi.

H.S, "En büyük imamlardan biridir kendisi" dediği "Bilal" kod isimli Birol Özüm'ün ses kayıtlarının yanı sıra çok sayıda fotoğrafın da bulunduğu belgeyi, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekiline verdiğini, konuyla ilgili kayıtların da buradan istenmesini talep etti.

"KENDİSİNİN TAYİN ETTİRDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ"

Tanık F.K. de astsubay rütbesiyle Kara Kuvvetleri Komutanlığında çalışırken, Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'na alınıp, MİT'te görevlendirildiğini söyledi.

MİT'te görev yapan sanık eski albay Vural Akyıldırım ile burada tanıştığını anlatan F.K, "Kendisi bana tayin olduğum yerdeki kadroyu kendisinin açtırdığını, kendisinin tayin ettirdiğini söylemişti." dedi.

F.K, burada idari işlere baktığını, aynı zamanda Vural Akyıldırım'ın şoförlüğünü de yaptığını dile getirerek, bir gün arabasını yıkamaya götürdüğünde araçta gördüğü 5 CD'den birinin, örgütün bir yayın organına ait olduğunu söyledi. Kur'an CD'sinin üstünde örgütün yayın organının ismi bulunduğunu gördüğü için Akyıldırım'ın da FETÖ mensubiyeti olduğunu değerlendirdiğini kaydetti.

Kendisinin de 1992'de örgütle ilk kez tanıştığını ancak daha sonra ayrıldığını anlatan F.K, MİT'teki görevinden de geçtiğimiz ocak ayında açığa alınarak ayrıldığını bildirdi.

Vural Akyıldırım ise örgüt üyeliğini kabul etmedi.

SANIK AKIN ÖZTÜRK'TEN ESKİ ORGENERAL ÜNAL'A CEVAP

Sanık eski orgeneral Akın Öztürk, duruşmada eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın ifadelerine cevap vermek istediğini belirterek söz istedi.

Öztürk, Ünal'ın, "Defalarca ben onu aradım ama dönüş olmadı." dediğini ifade ederek, "Böyle bir şey yok. Olsaydı duyardım. Zaten emir astsubayım var, o duyardı." dedi.

Abidin Ünal'ın, kendisini derdest eden korumaların Akın Öztürk'ün zamanından kalma korumalar olduğunu söylediğini de dile getiren Öztürk, bu korumaların bir kısmının kendi zamanından, bir kısmının da önceden kaldığını bildirdi.

Öztürk, özel sekreterinin, protokolde bulunan diğer çalışanlarının hepsinin tutuklu olduğuna yönelik ifadeler bulunduğunu da belirterek, Ünal'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı'nın, Kara Kuvvetleri Komutanı'nın etrafındakilerin de tutuklandığını söyledi.