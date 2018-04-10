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'de terörle mücadele! 6 el bombası ve mühimmat ele geçirildi

'in ilçesi kırsalında terör örgütü 'ya yönelik operasyonda uzun namlulu silah, 6 el bombası ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 12:26 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 12:27
Mardin'de terörle mücadele! 6 el bombası ve mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6 Nisan'da ilçesi kırsalında teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, sığınak ve barınakların tespit edilerek imha edilmesi için operasyon yapıldığı belirtildi.

Operasyonda, kalaşnikof piyade tüfeği, 3 kalaşnikof şarjörü, 6 el bombası, uzun namlulu silahlara ait 567 fişek bulunduğu ifade edilen açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

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Mardin'de terörle mücadele! 6 el bombası ve mühimmat ele geçirildi
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