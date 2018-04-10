Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasındaki yeni gelişme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kurucu Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada, savcılığın takipsizlik kararının kaldırılmasına ilişkin, "Bu çok önemli bir gelişme. Beklenti ve temennimiz, olaydaki tüm şüphelerin baştan incelenerek olayın aydınlatılması ve gerçeğin ortaya çıkarılması." dedi.

Destici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin, biri, olayın gerçekleştiği andan itibaren başlayan ana soruşturma, diğeri de 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra açılan soruşturma olmak üzere iki dosya bulunduğunu söyledi.

Takipsizlik kararının esas, ana soruşturma dosyasındaki şüphelilerle ilgili olduğunu belirten Destici, şöyle konuştu:

"Burada 100'ün üzerinde şüpheli var. Kaçıyla ilgili kalktı, kaçıyla ilgili kalkmadı bu ayrıntıları, detayları bilmiyoruz. Yarın karar elimize geldiğinde göreceğiz. Önemli olan ana dosyadaki takipsizliğin bizim yaptığımız itiraz değerlendirilerek, kaldırılmış olması. Karardan memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Beklenti ve temennimiz, olaydaki tüm şüphelerin baştan incelenerek olayın aydınlatılması ve gerçeğin ortaya çıkarılması."

Dosyanın baştan itibaren yeniden inceleceğini ve olayın soruşturulacağını vurgulayan Destici, "Orada 5, 6 tane ana şüphe var. Bu hadisenin aydınlatılması noktasında. Bu şüphelerin tamamının üzerine gidilecek. Tüm şüpheler noksansız bir şekilde aydınlatılacak. Burada bilerek, bir hatası, yanlışı, ihmali, kastı olanlar hukukun önüne çıkarılacak." dedi.

Mustafa Destici, ayrıca ana soruşturma dosyasına takipsizlik kararının 15 Temmuz darbe girişiminden yaklaşık bir ay önce verildiğini hatırlattı.