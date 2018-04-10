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'ndan son dakika açıklaması

Son dakika haberi... , si aktif katılımı ile devam etmekte olan ’ın sağlığının iyi durumda olduğunu açıkladı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 17:04 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 17:10
Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika Deniz Baykal açıklaması

, CHP Antalya Milletvekili 'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, üç haftadır Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Kliniğinde tedavi gören Baykal'ın sinin aktif katılımı ile devam ettiği ve sağlığının iyi durumda olduğu belirtildi.

Şu an için hayati herhangi bir durumun mevcut olmadığı ve günlük aktivitelerini yerine getirebildiği ifade edilen Baykal'ın, tedavi sürecinin başarılı bir şekilde devam ettiği ve sağlık durumunun günden güne daha iyiye gittiği kaydedildi.

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Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika Deniz Baykal açıklaması
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