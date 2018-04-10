Son dakika: Bildiriyi okuyan eski Yargıtay üyesi hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden 4 gün önce yüksek yargıya ilişkin düzenlemeleri protesto amacıyla yapılan basın açıklamasını okuyan eski Yargıtay üyesi Salih Özaykut, FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada hakkındaki suçlamaları reddetti.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Yargıtay üyesi Salih Özaykut, hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, sanık Özaykut ile avukatı ve yakınları katıldı.

HSYK ÜYESİ OLMAMASINA KARŞIN YARGITAY'A ÜYE SEÇME KONUSU

Duruşmada sanık hakkındaki iddianamenin özeti okundu. İddianamede, sanığın örgüt liderinin talimatıyla Yargıtay'a seçilmesine karar verilenler arasında yer aldığı, HSYK üyesi olmamasına karşın Yargıtay'a seçilecek üyeler konusunda belirleyici olduğu, örgüt faaliyetlerine Yargıtay üyeliği sırasında da devam ettiği, örgütün kriptolu programlarını kullandığı, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu, sıkı bir disiplinle stratejisi ve amaçları doğrultusunda hareket ettiği belirtildi.

Savunma için söz verilen Özaykut, meslek hayatı boyunca ailesini ihmal ettiğini ancak işinden ödün vermeden çalıştığını öne sürdü.

Kimseden emir, talimat almadığını, kimseye emir, talimat vermediğini savunan Özaykut, Yargıtay üyeliğine örgütün yardımıyla değil mesleki bilgi ve birikimi sayesinde seçildiğini iddia etti.

"DARBE TEŞEBBÜSÜNÜ EVDE İZLEDİM" İDDİASI

Darbe teşebbüsünü evinde izlediğini, daha sonra rahatsızlanan babasının sağlık durumu nedeniyle yanında kaldığını anlatan Özaykut, babasının iyileşmesinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim olduğunu söyledi.

Bir Yargıtay üyesi olarak özel soruşturma hükümlerine göre yargılanması gerektiğini, bunun tek istisnasının suçüstü hükümleri olduğunu ifade eden Özaykut, kendi isteğiyle teslim olduğu için hakkında suçüstü hükümlerinin uygulanamayacağını ileri sürdü.

İDDİALARI REDDETTİ

Gözaltı ve tutuklama kararının hukuka aykırı olduğunu savunan Özaykut, şablon gerekçelerle tutukluluk halinin devamına yönelik karar verilmesi nedeniyle özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiği iddiasında bulundu.

Aleyhine ifade veren kişilerin aynı suçtan soruşturulduklarını, bu nedenle beyanlarına delil olarak itibar edilemeyeceğini öne süren Özaykut, bu beyanların zanna dayalı, kurgusal nitelikte olduğunu savundu.

Sanık Özaykut, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanmasının tabii hakimlik ilkesine aykırı olduğunu ileri sürerek, gözaltına alındığı tarihteki mevzuat uyarınca durma kararı verilmesini ve dosyanın Anayasa Mahkemesine ya da Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderilmesini istedi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Yargıtaya seçilecek üyelerin belirlenmesinde aktif rol aldığı, örgüt mensuplarının kriptolu programlarına şifreleri kendisinin verdiği yönündeki suçlamaları da kabul etmeyen Özaykut, tahliye talebinde bulundu.

Verilen aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, tahliye talebini kabul etmediği sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık hakkında ifade veren eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, eski HSYK üyeleri İbrahim Okur, Kerim Tosun, Mustafa Kemal Özçelik ve eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem ile eski Yargıtay üyesi Günal Akyol'un tanık olarak dinlenmesine karar verilerek duruşma ertelendi.

BİLDİRİYİ OKUMUŞTU

FETÖ'nün yüksek yargıdaki etkinliğini kırmak amacıyla çıkarılan "Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un yürürlüğe girmesinin ardından üyelikleri sona erecek bazı Yargıtay ve Danıştay üyeleri, darbe girişiminden 4 gün önce Yargıtay önünde protesto eyleminde bulunmuştu.

Çoğunluğu FETÖ üyeliğiyle yargılanan eski Yargıtay ve Danıştay üyesi bir grup, Yargıtay Başkanlığı önünde toplanmış, "Yargıtay ve Danıştay üyeleri" adına hazırlanan açıklamayı eski Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Üyesi Salih Özaykut okumuştu.