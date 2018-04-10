Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lavrov'a cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Afrin açıklamasına ilişkin, "Bu yaklaşım çok yanlış. Biz şu anda Afrin'i kime geri vereceğimizi çok iyi biliyoruz. Suriye'de şu anda başka ülkelerin kontrol altında tuttuğu yerlerin Suriye'ye teslimi konuşulsun. 'Oraları rejim verdi' ifadesi bizi ikna etmez. Biz yeri geldiği zaman Afrin'i, Afrinlilerin kendisine bizzat teslim ederiz. Ama bunun zamanı bize aittir; onu da biz belirleriz, Sayın Lavrov değil." ifadelerine yer verdi.





LAVROV NE DEMİŞTİ?

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, "Erdoğan, Türkiye'nin Afrin'i işgal etmek istediğini hiçbir zaman söylemedi. Rusya Türkiye'den bölgenin kontrolünü Suriye hükümetine vermesini bekliyor" ifadesini kullanmıştı.

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