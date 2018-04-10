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Son dakika: 'nün bölge sorumlusunun bayraklı yatta yakalanması

Son dakika haberi...Örgütün 5 ilden sorumlu sözde Samsun bölge yetkilisinin yanında yakalanan zanlılardan 3'ü adliyeye sevk edildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 12:47 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 12:58
Son dakika: FETÖ'nün bölge sorumlusunun Yunanistan bayraklı yatta yakalanması

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) sözde Samsun bölge yetkilisiyle 'te bayraklı yatta yakalanan zanlılardan 3'ü adliyeye sevk edildi.

Marmaris'te yat limanına düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden V.K. H.A. ve E.T.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

9 NİSAN'DAKİ OPERASYONA GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Bu arada örgütün sözde Samsun bölge yetkilisi Samsun'a, E.B. 'a, M.G'de 'ya gönderildi.

Samsun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2015 yılında FETÖ tarafından Samsun, , , Çorum ve 'tan sorumlu Samsun bölge imamı olarak atanan ve ByLock içeriklerinden tespit edilen "Fatih" kod adlı Murat Elmas'ın Marmaris'te olduğunu tespit etmişti. Marmaris'teki birimlerle yapılan irtibat sonucu ekipler yat limanına 9 Nisan'da düzenledikleri operasyonda Yunanistan bayraklı bir yatta Murat Elmas ile yanındaki 5 kişiyi gözaltına almıştı.

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Son dakika: FETÖ'nün bölge sorumlusunun Yunanistan bayraklı yatta yakalanması
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