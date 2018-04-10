Son dakika: Mardin'de bir terörist teslim oldu

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen bir kişinini Nusaybin ilçesi, Suriye sınırında güvenlik güçlerine silahsız olarak teslim olduğu belirtilerek, "Bölücü terör örgütü mensubu hakkında işlem yapılmak üzere Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

BİRÇOK MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Mardin Valiliğinden yapılan başka bir açıklamada ise 6 Nisan'da il Jandarma Komutanlığı ekiplerince Derik ilçesi kırsal alanında bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bunlar tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakları bularak imha etmek maksadıyla operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, operasyonda, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 kalaşnikof şarjörü, 6 el bombası, 127 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 440 bixi makinalı tüfeğine ait mühimmat ele geçirildiği de belirtildi.