Son Dakika: PKK'ya bir darbe daha! 7 terörist...

Son dakika! Zap, Hakurk ve Şırnak kırsalında 7 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi. TSK'dan az önce yapılan bilgilendirmede, "Irak kuzeyi Zap ve Hakurk ile Şırnak kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 09-10 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenen hava harekatı neticesinde 7 terörist etkisiz hale getirilmiş, sığınak ve barınak olarak kullanılan 4 hedef imha edilmiştir" denildi.

JETLER, TERÖR HEDEFLERİNİ VURDU

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk ile Şırnak kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatları düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarınca 9-10 Nisan'daki hava harekatları sonucu 7 terörist etkisiz hale getirildi, sığınak ve barınak olarak kullanılan 4 hedef imha edildi.