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: Van'da terör operasyonu

haberi... Erciş ilçesinde 'lı teröristlere yönelik operasyonda, içerisinde silah, mühimmat, ve yaşam malzemesi bulunan 7 sığınak kullanılamaz hale getirildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 09:39 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 10:08
Son dakika: Van'da terör operasyonu

Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü 'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat, ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın kış üstlenme alanlarına yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda Erciş ilçesi Aladağlar bölgesinde "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik" operasyonu gerçekleştirildi.

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Operasyonda PKK'lı teröristlerce kullanılan 7 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda, tabanca, 32 tabanca fişeği,18 makinalı tüfek fişeği, 4 roketatar sevk fişeği, 238 piyade tüfeği fişeği, bir piyade tüfeği şarjörü, roketatar mühimmatı, 11 tüp, 200 metre kablo, 86 pil, 2 rulo koli bandı, şarjlı tornavida seti, 3 akım dönüştürücü, bir lehim ile çok miktarda gıda malzemesi ve muhtelif yaşam malzemesi bulundu.

Sığınaklar ise kullanılamaz hale getirildi.

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Son dakika: Van'da terör operasyonu
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