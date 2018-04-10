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Bölge'de : , 'yi vuracak mı?

suları son günlerde gemilerinin bölgeye gelişiyle ısınmaya başladı. Terör ve Güvenlik Uzmanı bölgedeki u yorumladı. 'nin 'ye olası bir saldırı düzenlemesi halinde 'nın bu hamleye nasıl bir karşılık vereceği A Haber Gece Ajansı programında masaya yatırıldı.

Giriş Tarihi: 11.4.2018 00:04 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 00:18
Bölge'de son durum: ABD, Suriye'yi vuracak mı?

'deki gelişmelerle ilgili "Niyetin başka olduğunu düşünüyorum" diyen Terör ve Güvenlik Uzmanı , Erdoğan'ın bugün gündeme getirdiği 7 trilyon dolar meselesini hatırlatarak dünya gündeminde bu kadar yaygara olmasının para ile alakalı olduğunu kaydetti. Olası bir saldırısında, önceki saldırıların aksine 'nın tepkisiz kalmayacağını belirtti.

ENERJİ SAVAŞININ BİR PARÇASI

Ağar, "Rus uçaklarının n gemilerine Akdeniz'de yaptığı taciz yeni bir adımdır. ABD'nin, birisi uçak gemisi olmak üzere birçok savaş gemisini Akdeniz sularına yönlendirmesinin ve Rusya'nın da askeri varlığını artırmasının 'doğal gaz havzalarına hakimiyet' ile doğrudan ilgilidir" değerlendirmesinde bulundu.

İşte Abdullah Ağar'ın 'deki ABD ve Rus hamleleriyle ilgili açıklamalarının tamamı:

Suriye'de son durum: ABD, Suriye'yi vuracak mı?

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Bölge'de son durum: ABD, Suriye'yi vuracak mı?
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