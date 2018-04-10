Bölge'de son durum: ABD, Suriye'yi vuracak mı?

Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili "Niyetin başka olduğunu düşünüyorum" diyen Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Erdoğan'ın bugün gündeme getirdiği 7 trilyon dolar meselesini hatırlatarak dünya gündeminde bu kadar yaygara olmasının para ile alakalı olduğunu kaydetti. Olası bir ABD saldırısında, önceki saldırıların aksine Rusya'nın tepkisiz kalmayacağını belirtti.

ENERJİ SAVAŞININ BİR PARÇASI

Ağar, "Rus uçaklarının Amerikan savaş gemilerine Akdeniz'de yaptığı taciz yeni bir adımdır. ABD'nin, birisi uçak gemisi olmak üzere birçok savaş gemisini Akdeniz sularına yönlendirmesinin ve Rusya'nın da askeri varlığını artırmasının 'doğal gaz havzalarına hakimiyet' ile doğrudan ilgilidir" değerlendirmesinde bulundu.

İşte Abdullah Ağar'ın Suriye'deki ABD ve Rus hamleleriyle ilgili açıklamalarının tamamı:

Suriye'de son durum: ABD, Suriye'yi vuracak mı?