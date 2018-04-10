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'tan sonra, Savunma Bakanı Mattis de seyahatlerini erteledi

BD Başkanı Donald ’ın ziyaretini iptal etmesinden sonra Savunma Bakanı Jim Mattis’in hafta sonu Kaliforniya ve Nevada eyaletlerine yapacağı seyahatlerini ertelediği bildirildi. Savunma Bakanlığı sözcüsü, seyahatin ABD’nin ’ye muhtemel müdahalesi dolayısıyla iptal edilip edilmediği sorusuna “Bu konuda spekülasyon yapmayacağım.” diyerek cevap verdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 21:31 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 21:41
Trump'tan sonra, Savunma Bakanı Mattis de seyahatlerini erteledi

AA muhabirine açıklama yapan Savunma Bakanlığı sözcülerinden Binbaşı Sheryl Klinkel, Bakan Mattis'in cuma günü Nevada eyaletine, hafta sonunda da Kaliforniya eyaletinin kentine yapması öngörülen ziyaretleri ertelediğini söyledi.

Sözcü Klinkel, Mattis'in diğer yandan perşembe günü 'ta Deniz Piyadeleri Kolluk Kuvvetleri Vakfının düzenleyeceği akşam yemeğine katılacağını belirtti.

"SPEKÜLASYON YAPMAYACAĞIM"

Binbaşı Klinkel, seyahatin ABD'nin 'ye muhtemel müdahalesi dolayısıyla iptal edilip edilmediği sorusuna ise "Bu konuda spekülasyon yapmayacağım." ifadesini kullandı.

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Mattis'in seyahatlerini erteleme kararının 'ın ziyaretini iptal etmesinden hemen sonra gelmesi dikkati çekti.

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Trump'tan sonra, Savunma Bakanı Mattis de seyahatlerini erteledi
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