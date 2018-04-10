Trump'tan sonra, Savunma Bakanı Mattis de seyahatlerini erteledi

AA muhabirine açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı sözcülerinden Binbaşı Sheryl Klinkel, Bakan Mattis'in cuma günü Nevada eyaletine, hafta sonunda da Kaliforniya eyaletinin San Francisco kentine yapması öngörülen ziyaretleri ertelediğini söyledi.

Sözcü Klinkel, Mattis'in diğer yandan perşembe günü New York'ta Deniz Piyadeleri Kolluk Kuvvetleri Vakfının düzenleyeceği akşam yemeğine katılacağını belirtti.

"SPEKÜLASYON YAPMAYACAĞIM"

Binbaşı Klinkel, seyahatin ABD'nin Suriye'ye muhtemel müdahalesi dolayısıyla iptal edilip edilmediği sorusuna ise "Bu konuda spekülasyon yapmayacağım." ifadesini kullandı.

Mattis'in seyahatlerini erteleme kararının Trump'ın Latin Amerika ziyaretini iptal etmesinden hemen sonra gelmesi dikkati çekti.

Beyaz Saray, Trump'ın önceden planlanmış Latin Amerika ziyaretine gitmeyip, Suriye ile ilgili gelişmeleri takip etmek üzere başkent Washington'da kalacağını açıklamıştı.