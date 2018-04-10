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bayraklı yat operasyonun hakkında gelişme

Son dakika gelişmesi...'te bayraklı yatta 5 kişi ile sahte kimlikle gözaltına alınan 'nün sözde " Bölge İmamı" 'ın, yüklü 3 telefonundan sadece birinde 16 bin 954 kez ByLock girişi tespit edildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 13:02
Yunanistan bayraklı yat operasyonun hakkında gelişme

8. 'nde "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçundan yargılandığı ve yakalamalı firari sanık olduğu öğrenilen Elmas'ın, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde sorgusu sürüyor.

Örgütün şifreli haberleşme uygulaması ""un 3 telefonunda da yüklü olduğu tespit edilen Elmas'ın telefonlarının birinden ByLock'a 16 bin 954 erişim sağladığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri devam eden Elmas'ın üyeleriyle ilişkileri ve Samsun'daki bağlantıları da araştırılıyor.

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Samsun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 2015 yılında FETÖ tarafından Samsun, , , ve 'tan sorumlu Samsun bölge imamı olarak atanan ve ByLock içeriklerinden tespit edilen "Fatih" kod adlı 'ın 'te olduğu tespit edilmişti. Marmaris'teki birimlerle yapılan irtibat sonucu yat limanına düzenlenen operasyonda bayraklı bir yatta Murat Elmas ile yanındaki 5 kişi gözaltına alınmıştı.

FETÖ okullarında din kültürü öğretmeni olarak görev yapan, üzerindeki sahte kimlikle Yunanistan'a kaçmayı planlayan şüphelinin 3 telefonunda ByLock yüklü olduğu tespit edilmişti.

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Yunanistan bayraklı yat operasyonun hakkında gelişme
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