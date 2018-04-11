Adım adım 3. Dünya savaşına mı gidiliyor?

Suriye'nin Duma kentinde sivillere yapılan kimyasal saldırının ardından verilen tepkiler dünyayı salladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın "Hazırlan Rusya, çünkü bu füzeler gelecek. Hepsi yeni ve akıllı füzeler" tweetinden sonra Rusya'dan da yanıt gecikmedi: "Akıllı füzeler yasal hükümetlere değil, teröristlere doğru uçmalı" Bu açıklamanın ardından Trump geri adım atarken, Pentagon'dan da, "O tweeti Trump'a sorun" tepkisi geldi. Gerginlik sürüyor.

19.50 "BAŞKANA ASKERİ SEÇENEKLER SUNMAYA HAZIRIZ"

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD'nin müttefikleriyle Suriye'nin Duma ilçesindeki kimyasal saldırıya ilişkin istihbaratı analiz etmeyi sürdürdüğünü ve saldırıya cevap vermek üzere askeri seçeneklerin hazır olduğunu belirtti. Mattis, emir verildiği takdirde karşı saldırı yapmak üzere hazır olup olmadıklarına ilişkin bir soruya, "Başkan'ın karar verme sürecinde, eğer uygun görülürse askeri seçenekleri sunmak üzere hazır bekliyoruz." yanıtını verdi.

19.00 KREMLİN'DEN TRUMP'A TWİTTER CEVABI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya üzerinden Rusya'ya yönelik mesajları hakkında "Biz Twitter diplomasinin katılımcısı değiliz." dedi. Peskov, "Ciddi yaklaşımların destekçileriyiz. Daha önce de olduğu gibi, kırılgan olan bir duruma zarar verebilecek adımlar atmamanın önemli olduğuna inanmaya devam ediyoruz." yanıtını verdi.

17.35 RUSYA: ABD DONANMASINI İZLİYORUZ

Rus ordusundan yeni açıklamalar var. Basra Körfezi'ndeki ABD donanmasının yakından takip edildiğini belirten Rus genelkurmayı, Suriye'nin çevresini izlediklerini belirtti.

17.20 "DUMA'DAN ALINAN ÖRNEKLERDE..."

Duma'dan alınan örneklerde herhangi bir kimyasal silah izi bulunamadığını öne süren Rus ordusu, Perşembe günü saldırının gerçekleştiği yere gireceklerini açıkladı. Ayrıca açıklamada, mizansen olduğu iddia edilen saldırıyla ilgili olarak Nobel Barış Ödülü'ne de aday gösterilen sivil savunma ekibi 'Beyaz Baretliler' suçlandı.

16.20 "ASKERi ÜSLER VE HAVAALANLARI BOŞALTILDI"

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Esed güçlerinin kontrol ettiği askeri üsleri ve havaalanlarını, ABD saldırısı ihtimaline karşı boşalttığını duyurdu.

16.00 ABD VE MÜTTEFİKLERİNİN KAPASİTESİ

İngiliz Daily Mail gazetesi, ABD ve müttefiklerinin Suriye'yi vurabilecek mevcut pozisyon ve askeri kapasitelerini gösteren bir harita yayınladı.

16.00 İLK TWEETİNDEN HEMEN SONRA ÇARK EDEN TRUMP, OBAMA'YI SUÇLADI

Trump, son tweetinde kendisine yönelik soruşturmayı suçladı: "Rusya'yla sıkıntının çoğu, başlarını Demokratların çektiği kişiler ya da Obama için çalışanların başını çektiği sahte-yoz Rusya Soruşturması'ndan kaynaklanıyor."

15.50 BİR AÇIKLAMA DA PENTAGON'DAN

Trump'ın dünyayı sarsan sözlerinin ardından açıklama yayımlayan Pentagon, ilerideki olası askeri eylemlerle ilgili yorum yapılmayacağını belirtti. ABD Başkanı ile ilgili soruların Beyaz Saray'a sorulması gerektiği de aynı açıklamada ifade edildi.

15.35 "MUHTEŞEM FİKİR"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'dan Trump'ın silahsızlanma çağrısına yanıt geldi: "Muhteşem fikir, ABD'nin kimyasal silahlarıyla başlayalım!"

14.40 TRUMP HEMEN ÇARK ETTİ

Yeni bir tweet atan Trump, "Rusya'yla ilişkimiz, Soğuk Savaş da dahil olmak üzere tarihteki en kötü döneminde. Bunun için bir sebep yok. Rusya ekonomisi için bize ihtiyaç duyuyor. Bu çok kolay, bütün devletler bir araya gelip birlikte çalışmalı. Silah yarışını durduralım?" ifadelerini kullandı.

14.25 "AKILLI FÜZELERLE TERÖRİSTLERİ VURUN"

Hemen cevap veren Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Akıllı füzeler yasal hükümetlere değil, teröristlere doğru uçmalı" ifadesini kullandı. Açıklamada, ABD'nin akıllı füzelerinin, kimyasal saldırı iddiası hakkındaki delilleri yok etmeyi hedefleyebileceği belirtildi.

14.00 TRUMP'TAN DÜNYAYI GEREN TWEET

ABD Başkanı Donald Trump, dakikalar önce attığı Twitter mesajında "Rusya, Suriye'ye ateşlenecek bütün füzeleri düşürmeye söz verdi. Hazırlan Rusya, çünkü bu güzel, yeni ve 'akıllı' füzeler gelecek. Kendi halkını gazla öldüren ve bundan zevk alan bir hayvanla ortak olmamalısın" dedi.

12.45 ESAD, SARAYINDAN KAÇTI MI?

SkyNews'in İsrail medyasına dayandırdığı iddiaya göre, ABD bombardımanından korkan Beşar Esad, Şam'daki başkanlık sarayından Rus askeri konvoyuyla ayrıldığı iddia edildi.

12.25 KREMLİN'DEN TRUMP'A ÇAĞRI

Kremlin'den yapılan açıklamada, bütün taraflara zaten kırılgan durumu daha da güçleştirmeme çağrısında bulunuldu. Rusya'nın ABD Başkanı Trump'ın değerlendirmelerine katılmadığı belirtilerek, kimyasal saldırı iddialarının tarafsız bir şekilde araştırılması gerektiği vurgulandı. Esad rejiminin saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasının gerçeklere dayanmadığı da öne sürüldü.

12.15 İSRAİL ORDUSU ALARMA GEÇTİ

İsrail'deki kritik kabine toplantısından sonra açıklama yapan Başbakan Binyamin Netanyahu, kuzey sınırındaki durumun hayli hassas olduğunu söyledi. Haaretz gazetesi, İran'ın misilleme yapacağını duyurmasının ardından İsrail ordusunun alarma geçtiğini bildiriyor. Gazeteye göre, Tel Aviv yönetimi İran'ın savurduğu tehdidi çok ciddiye alıyor.

11.30 OPWC UZMANLARI DUMA'YA GİDİYOR

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), uzmanlarını Rusya ve Şam rejiminin talebiyle Duma'daki kimyasal saldırı bölgesine gönderiyor.

10.40 AVUSTRALYA ABD'YE DESTEK VERECEK!

Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, Suriye'ye ABD'nin başını çektiği muhtemel bir hava operasyonuna destek verebileceklerini söyledi.

12.00 "ESAD REJİMİNİN SURİYE'NİN BAŞINDAN AYRILMASI GEREKİYOR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Esad rejiminin Suriye'nin başından ayrılması gerekiyor. İlk defa kimyasal silah kullanmıyor, yaptığı bombalamalarla 1 milyona yakın insanı öldürdü. Artık siyasi sürece geçilmesi lazım" dedi.

11.25 "SURİYE'YE ATILACAK HER AMERİKAN FÜZESİ HAVADA VURULACAK"

Rusya'nın Lübnan büyükelçisi, Suriye'ye fırlatılacak her Amerikan füzesinin havada vurulacağını ve fırlatma rampalarının da hedef alınacağını söyledi. Böyle bir gelişme Suriye savaşında çok ciddi bir tırmanmaya yol açabilir. Rus genelkurmay başkanlığı 13 Mart'ta bir açıklamayla, Suriye'ye yönelik her türlü Amerikan saldırısına karşılık verileceğini ve fırlatılan füzeler ile kullanılan füze rampalarının da hedef alınacağını duyurmuştu.

10.00 RUSYA: ABD, SURİYE'DEKİ ASKERLERİMİZİ VURURSA HEMEN YANIT VERİRİZ

Suriye'nin Duma kentinde kimyasal saldırı haberlerinin ardından ABD'nin misillemesi merakla beklenirken Rusya'dan uyarı geldi. Rusya Federasyon Konseyi Savunma Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Yevgeni Serebrennikov, Suriye'deki Rus askerlerinin olası bir ABD saldırısında vurulması durumunda ülkesinin hemen yanıt vereceğini söyledi.

08.00 SİVİL UÇAKLARA CİDDİ UYARI

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), Suriye'ye muhtemel bir saldırı nedeniyle Doğu Akdeniz'de uçuş yapacak hava yolu şirketlerini uyardı. Eurocontrol'ün internet sitesindeki açıklamada, "Gelecek 72 saat içinde Suriye'ye havadan karaya füzelerle ya da seyir füzeleriyle bir hava saldırısı düzenlenmesi ve aralıklı sinyal kesintilerinin yaşanması ihtimallerine karşılık olarak Doğu Akdeniz/Lefkoşa uçuş bölgesine uçuş gerçekleştirileceği zaman gerekli önlemler alınmalı" denildi.

07.50 BM'DE BİRBİRLERİNİ ENGELLEDİLER

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kozlar��nı bir kez daha paylaşan ABD ve Rusya, birbirlerinin Suriye tasarılarını engelledi.

01.45 RUSYA'NIN İKİNCİ SURİYE TASARISI DA KABUL EDİLMEDİ

Rusya, Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal silah saldırısına ilişkin soruşturma yürütülmesini talep eden BMGK'ye ilettiği ilk tasarısı kabul edilmeyince, ikinci tasarısını da konseyde oylamaya sundu. Rusya'nın ikinci tasarısı da BMGK'de gerekli desteği görmedi. 15 üyeli konseyde Rusya'nın tasarısına Çin, Bolivya, Kazakistan ve Etiyopya destek verdi, ABD, İngiltere, Fransa ve Polonya ise karşı çıktı. 6 ülke de çekimser kaldı.

23.20 ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SURİYE AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal silah kullanıldığının "çok açık" olduğunu söyledi. Sözcü Nauert şunları kaydetti: "ABD hükümetinin ise konuyu inceleyecek kendi mekanizmaları var. Bunlar istihbaratla ilgili konular. Biz müttefiklerimizle, partnerlerimizle bilgi alışverişi içerisindeyiz. Sadece ne kullandığına değil, kim tarafından kullandığını da bilmeye ihtiyacımız var."

23.00 RUSYA, ABD'NİN KİMYASAL SİLAH KULLANIMI SORUŞTURMASINI VETO ETTİ

Rusya, Suriye'de kimyasal silah kullanımı soruşturması ve sorumluların belirlenmesi için Birleşmiş Milletler (BM) mekanizması kurulmasını talep eden tasarıyı veto etti.ABD'nin Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal silah kullanımına ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunduğu tasarı Rusya'nın engeline takıldı.

21.20 TRUMP, KATAR EMİRİ ŞEYH TEMİM İLE SURİYE'Yİ GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Beşşar Esad'ı kastederek, "Bir savaş suçlusunu tolere edemeyiz." dedi. Katar Emiri için "arkadaşım" ifadesini kullanan Trump, "Ortadoğu'nun bu bölgesinde birlik için çalışıyoruz ve çok önemli gelişmeler oluyor." değerlendirmesinde bulundu. Katar'ın ABD'den çok sayıda yeni silah almaya karar verdiğini vurgulayan Trump, iki ülkenin birçok alanda "beraber ve çok iyi çalıştığını" dile getirdi.

21.10 ABD SAVUNMA BAKANI MATTİS DE SEYAHATLERİNİ ERTELEDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın Latin Amerika ziyaretini iptal etmesinden sonra Savunma Bakanı Jim Mattis'in hafta sonu Kaliforniya ve Nevada eyaletlerine yapacağı seyahatlerini ertelediği bildirildi. ABD Savunma Bakanlığı sözcülerinden Binbaşı Sheryl Klinkel, Bakan Mattis'in cuma günü Nevada eyaletine, hafta sonunda da Kaliforniya eyaletinin San Francisco kentine yapması öngörülen ziyaretleri ertelediğini söyledi.

19.30 "SURİYE'DE ULUSLARARASI HUKUK AYAKLAR ALTINA ALINDI"

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Suriye'de yaklaşık bir yıl sonra ve aynı bölgede ikinci kez kimyasal saldırı düzenlendiğini belirterek, "Bir kez daha uluslararası hukuk, bunun da ötesinde insanlık, Suriye'de kendisine karşı direnen herkesi yok etmeye karar veren Esed rejimi tarafından ayaklar altına alındı" dedi.

18.40 ABD'DEN AKDENİZ'E UÇAK GEMİSİ SEVKİYATI

ABD Donanması, "USS Harry Truman Uçak Gemisi"ni Akdeniz'e sevkediyor. Açıklamada, uçak gemisine güdümlü füze kruvazörü "USS Normandy"nin yanı sıra güdümlü füze destroyerleri "USS Arleigh Burke", "USS Bulkeley", "USS Forrest Sherman" ve "USS Farragut"un eşlik edileceği belirtildi.6 bin 500 personel ve Birinci Hava Kol Komutanlığına bağlı savaş uçakları ile yola çıkacak gemi grubuna bir süre Alman Fırkateyni FGS Hessen'in de katılacağı kaydedildi.

17.00 3 BİN 500 SURİYELİ AZEZ'DE

Esad rejiminin önceki gün kimyasal bomba attığı Duma'da, hayatta kalmayı başaran çoğunluğu çocuk 3 bin 500 Suriyeli, Azez'de Kızılay tarafından kurulan çadır kampa yerleştiriliyor.

16.50 TRUMP SURİYE İÇİN ZİYARETLERİNİ ERTELEDİ

Dün akşam saatlerinde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın önceden planlanmış Latin Amerika ziyaretine gitmeyip, Suriye ile ilgili gelişmeleri takip etmek üzere başkent Washington'da kalacağını bildirdi.