Ankesör soruşturmasında 27 tutuklama

Elazıp: Örgüt imamlarıyla ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları belirlenen ve 21 ildeki operasyonlarla gözaltına alınan, halen görevde olan bir albay, 21 subay ile 3 astsubay, meslekten ihraç edilmiş bir albay ve 7 subay olmak üzere 33 şüpheliden 27'si tutuklandı.

Uşak: Örgütün jandarmadaki kripto yapısına yönelik operasyonda 6 asker gözaltına alındı. Gaybubet evleri operasyonunda 8 tutuklama var.

Çanakkale: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın mahrem K.E. gözaltına alındı.

Kırşehir: Örgütün kapatılan okullarında öğretmenlik yapan ve askeri mahrem imam olan M.E.E. ile ,mahrem izdivaç ablası eşi A.E., Ankara'da saklandıkları gaybubet evinde yakalandı.

Aksaray: Görevlerinden ihraç edilen 2 polis memuru ile 3 işadamı gözaltına alındı.

Samsun: Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan bayraklı yatta sahte kimlikle ve yanındaki 5 kişi ile birlikte yakalanan, örgütün "Fatih" kod adlı Samsun Bölge İmamı Murat Elmas'ın, ByLock yüklü 3 telefonundan sadece birinde 16 bin 954 kez ByLock'a girdiği belirlendi.

Manisa: Manisa merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda 9 örgüt ablası gözaltına alındı.

Adana: Adana merkezli 21 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan çoğunluğu muvazzaf asker 16 zanlıdan 15'i tutuklandı.

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