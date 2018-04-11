Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Ankesör soruşturmasında 27 tutuklama

Ankesör soruşturmasında 27 tutuklama

imamlarının örgüt talimatlarını ankesörlü telefondan ilettiği 2 albay, 28 subay ve 3 astsubay, 21 ildeki operasyonlarla gözaltına alındı. 27 tutuklama var

MURAT ALHAN
VEDAT YİTİK AYKUT AKTAŞ MURAT ALHAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018
Ankesör soruşturmasında 27 tutuklama

Elazıp: Örgüt imamlarıyla ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları belirlenen ve 21 ildeki operasyonlarla gözaltına alınan, halen görevde olan bir albay, 21 subay ile 3 astsubay, meslekten ihraç edilmiş bir albay ve 7 subay olmak üzere 33 şüpheliden 27'si tutuklandı.
Uşak: Örgütün jandarmadaki kripto yapısına yönelik operasyonda 6 asker gözaltına alındı. Gaybubet evleri operasyonunda 8 tutuklama var.
Çanakkale: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın mahrem K.E. gözaltına alındı.
Kırşehir: Örgütün kapatılan okullarında öğretmenlik yapan ve askeri mahrem imam olan M.E.E. ile ,mahrem izdivaç ablası eşi A.E., 'da saklandıkları gaybubet evinde yakalandı.
Aksaray: Görevlerinden ihraç edilen 2 polis memuru ile 3 işadamı gözaltına alındı.
Samsun: 'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan bayraklı yatta sahte kimlikle ve yanındaki 5 kişi ile birlikte yakalanan, örgütün "Fatih" kod adlı Samsun Bölge İmamı Murat Elmas'ın, yüklü 3 telefonundan sadece birinde 16 bin 954 kez ByLock'a girdiği belirlendi.
Manisa: Manisa merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonlarda 9 örgüt ablası gözaltına alındı.
Adana: Adana merkezli 21 ilde 'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan çoğunluğu muvazzaf asker 16 zanlıdan 15'i tutuklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankesör soruşturmasında 27 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN