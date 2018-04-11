Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de Romanlarla Buluşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esad Kabaklı üstad Burdur'da kaza geçirdi. Az önce ameliyat oldu. Az önce konuştum, dün gecede konuştum. Kendisine, Rabbim şifalar versin." Genel Başkan Yardımcımız Öznur Çalık hanım efendiye teşekkür ediyorum. Benim doğduğum yere götürdüler. Biz Ateşspor'duk, onlar Erukspor'du. Hep yenerdik onları.

"ORADAN SADECE DOKTOR ÇIKMIYOR, CUMHURBAŞKANI DA ÇIKIYOR"

"O tabloyla 11, 12 yaşıma döndüm. Oradan sadece doktor çıkmıyor, cumhurbaşkanı da çıkıyor. Bakmayın siz Fransa'nın, Almanya'nın yaptıklarına. Bunlar medeniyiz diye geçinirler ancak medeniyetle alakaları yoktur, bunu böyle bilin. Hepinizi hasret ve muhabbetle selamlıyorum. Burada milletin evinde buluşmaktan gurur duyuyorum. Birileri taklit yapar, biz aslını yaparız. Tüm Roman kardeşlerime sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Bizim Roman kardeşlerimle muhabbetlerimiz çocuk yıllarımıza dayanır. Kasımpaşa'da Roman kardeşlerimle yanyana büyüdük. Kağıttan top yapıp oynadık. Sokaklarda yuvarlandık, aynı okula gittik. Aynı camide omuz omuza ibadet ettik. Biz hepimiz birbirimiz Allah için seviyor, Allah'ın bir kulu olarak görüyorduk. Ne diyor şarkıda, İllede Roman olsun, ister çamurdan olsun, o da Allah kuludur, her kim olursa olsun." dedi.

"BİZİM MUHABBETİMİZ ROMAN KARDEŞLERİMLE ÇOK ESKİYE DAYANIR"

"Bizim Roman kardeşlerimizle muhabbetimiz çok eskilere, çocukluk yıllarımıza dayanır, Kasımpaşa'da Roman kardeşlerimle yan yana evlerde büyüdük.Hayatımızın her anını birlikte yaşadık. Bizim için Türk, Laz, Roman, Boşnak, Kürt yoktu. Biz birbirimizi Allah için sevdik.

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