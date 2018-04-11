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'dan tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı , Azerbaycan’da tekrar Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev’i telefonla arayarak tebrik etti.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 22:49 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 23:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telefonu

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; , Azerbaycan'daki seçimlerin huzurlu ve sakin bir ortamda tamamlanmasının memnuniyet verici olduğuna değindiği görüşmede, Aliyev'e Cumhurbaşkanlığı seçimini dördüncü kez kazanmasından dolayı tebriklerini iletti. Sonucun hayırlara vesile olması dileğinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesinin, Azerbaycan'ın refahı, huzuru ve kalkınması kadar, bölgenin barış, güvenlik ve istikrarına da fayda sağlayacağını belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telefonu
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