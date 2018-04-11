FETÖ sanıklarına hapis cezası verildi!

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen karar duruşmalarında, tutuksuz sanıklar eski komiser Sedat Şahin, eski polisler Ömer Çekerek ve Yusuf Kaya, öğrenci Mithat Karapınar, ev hanımı Cennet Sevgi Güzelle, işçi Ümit Türkarslan, işçi B.K, öğrenci B.S, eski öğretmen Y.A. ve avukatları katıldı.

BYLOCK İTİRAFI

Sanıklardan Şahin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen ve örgütün mahrem yapılanmasının yer aldığı listede, FETÖ'ye bağlılığı en üst düzeyde olan kişilerin bulunduğu A5 kodu ile derecelendirildiği iddiasının doğru olmadığını öne sürerek, beraatini talep etti.Sanık Güzelle de daha önce etkin pişmanlıkta bulunarak bildiklerini anlattığını ve iki hatta bulunan örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kendisinin kullandığını söyledi.

GÖREV KARŞILIĞINDA BELLİ BİR ÜCRET

Örgütle bağlantılı kız yurdunda muhasebecilik yaptığını ifade eden Güzelle, "Sohbet yerlerine gidip oradaki sadakaları toplayıp Ayşe isminde bir kadına veriyordum. Telefonuma ByLock programını bu kadın yükledi. Yaptığım görev karşılığında belli bir miktar ücret alıyordum." diye konuştu.Diğer sanıklar ise haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, sanıklar Şahin, Çekerek, Kaya, Karapınar ve Türkarslan'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay, etkin pişmanlığı kabul edilen Güzelle'ye 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanıklardan B.K, B.S. ve Y.A'nın ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.