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soruşturmasında bir sözleşmeli subay gözaltına alındı

Son dakika haberi... Cumhuriyet Başsavcılığınca / silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi olmakla suçlanan ve Edremit'te ikamet eden sözleşmeli Subay E.F.A. yakalanarak gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 15:56 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 15:57
FETÖ soruşturmasında bir sözleşmeli subay gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca / silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi olmakla suçlanan ve Edremit'te ikamet eden sözleşmeli Subay E.F.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli E.F.A.'nın babası H.A.'nın 2012 yılında Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı, 2015 senesinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından emekli olduğu ve 2016 yılında ile rütbe ve haklarının geri alındığı öğrenildi. Şüpheli E.F.A., işlemlerinin tamamlanmasından sonra Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilecek.

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FETÖ soruşturmasında bir sözleşmeli subay gözaltına alındı
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