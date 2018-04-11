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FOX'ta başörtülü sahaya çıkan çocuklar hedef gösterildi

, başörtüsü takarak futbolcularla birlikte sahaya çıkan kız çocukları için "Bütün kız çocuklarımız aynı durumda" dedi.

Giriş Tarihi: 11.4.2018 11:19 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 11:23
FOX'ta başörtülü sahaya çıkan çocuklar hedef gösterildi

Öğrencilerin namaz kılarken görüntülerini çekerek haberlerine konu edinen 'ın habercilik tarzı, 'de devam ettirilmek istendi.

FOX TV ekranlarında programıyla izleyiciyle buluşan , Samsunspor ile İstanbulspor maçı öncesinde yaşananları ekrana taşıdı.

ÇOCUKLARIN YÜZÜNE ZOOM YAPTILAR

Bu konuda kendisine çok sayıda mesaj geldiğini ifade eden Küçükkaya, futbolcularla birlikte sahaya çıkan kız çocuklarının başörtüsü taktığını gösterdi.

"BÜTÜN KIZ ÇOCUKLARIMIZ AYNI DURUMDA"

Kız çocuklarının yüzüne zoom yapılarak ekrana getirildiği görüntülere ilişkin Küçükkaya, "Ben bu konuda şu an itibariyle yorum yapmayayım. Bütün kız çocuklarımız aynı durumda gözüküyor. Bu fotoğrafı nasıl yorumlamalıyız. Sizlerin yorumlarını göreyim." dedi.

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FOX'ta başörtülü sahaya çıkan çocuklar hedef gösterildi
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