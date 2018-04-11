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Mehmetçik için yerli ve milli kamera üretildi!

Teröristlerin sisli ve puslu havalardan faydalanarak askerlerimize hain tuzaklar kurması üzerine 'lü mühendisler harekete geçti. Mehmetçik için yerli ve milli kamera üretildi. Zeytin Dalı Harekatı'nda ve Fırat Kalkanı Harekatı'nda sisli havalardan yararlanan teröristler, askerlerimize hain tuzaklar kuruyordu. Geliştirilen projeyle birlikte hain pusuların önüne geçilecek.

Giriş Tarihi: 11.4.2018 14:37
Mehmetçik için yerli ve milli kamera üretildi!

Yerli ve milli kamerayı Haber mikrofonlarına anlatan Prof. Dr. Tayfun Akın, " olarak uzun süredir yerli teknolojiler konusunda çalışmalar yaptık. Bu çalışmaları daha ürüne döndürebilmek için ODTÜ Teknokent'te şirketler oluşturduk.

SİSLİ ORTAMDA HER ŞEYİ GÖSTEREBİLİYOR

Bu şirketlerde çok hassas çalışabilen çipler yaptık. Bu çiplerin, performansları dünyadakilerden birkaç kat daha iyi kapasitede. Bu çipler sayesinde, siste veya az ışık ortamında gören kameralar geliştirmeyi başardık.

"ERDOĞAN'IN MİLLİLİK VURGULAMALARI..."

Sayın Cumhurbaşkanımızın son yıllarda yaptığı yerlilik millilik vurgulamalarından sonra biz Sayın ile de görüştük. Bu destekler çok artmaya başladı. Ülkemiz platformları yerli yapabiliyor.. Yurt dışından alınan kritik parçalara dayanıyordu bunlar. Şu anda biz, bu parçaları da yerli olarak geliştirdiğimiz için tamamen sistemlerin içeriğini de yerli olmasını sağladık." dedi.

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Mehmetçik için yerli ve milli kamera üretildi!
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