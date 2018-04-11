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'in 'da yakaladığı ve ülkemize getirdiği 6 'cüye  uluslararası casusluk suçlaması

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) Balkan ayağına yönelik 'da düzenlediği operasyonda yakalanan ve Türkiye'ye getirilen Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina; silahlı terör örgütü yöneticiliği ve uluslararası casusluk suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklamaya sevk edildi.

KENAN KIRAN
KENAN KIRAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 23:30

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tutuklama sevk yazısında; söz konusu kişilerin, /'nin ülkesinde sözde eğitim-öğretim kurumlarında ülkenin üst düzey devlet yönetimindeki kişilerin çocuklarına sözde eğitim verdiklerine dikkat çekildi. Yazıda; şüphelilerin ülkemize getirilmesinin hemen ardından örgüt lideri 'in 2 Nisan 2018 tarihinde yaptığı konuşmada, şüphelilerin sahiplenilerek tarafından icra edilen faaliyetin "eşkıyalık" olduğunu beyan ettiğine dikkat çekildi.

Şüphelilerin, TCK 331. maddesinde yer alan uluslararası casusluk yapma ve TCK 314. maddesinde yer alan silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçunu işlediklerine dikkat çekildi.

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MİT'in Kosova'da yakaladığı ve ülkemize getirdiği 6 FETÖ'cüye  uluslararası casusluk suçlaması
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