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dosyasında sürpriz gelişme

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018
BBP Kurucu Genel Başkanı ve 5 kişinin öldüğü helikopter kazasına ilişkin soruşturmada, savcılığın verdiği 'kovuşturmaya yer olmadığına' dair kararı, bazı şüpheliler yönünden kaldırıldı. 132 şüphelinin yer aldığı ana soruşturma dosyasına ilişkin karara Yazıcıoğlu ailesi ile parti avukatlarının yaptığı itirazın incelenmesi, Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliğince tamamlandı. Mahkeme, A.O.Ç, A.K, A.P, A.A, A.Ö, D.U., D.Ö, İ.D, M.K, M.S.Ç, M.Y, M.K, M.G, M.A, N.M, O.Ö, T.B.D, Y.Y, Y.Ç. ve Z.Ö. yönünden kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılmasına hükmetti. Şüphelilerden eski emniyet amiri D.Ö., FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunuyor. Eski astsubay A.Ö. ile eski yarbay D.U. da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edilmesine ilişkin davada hüküm giymişlerdi.
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Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında sürpriz gelişme
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