Adil Öksüz’den Feto ziyaretine kayınbirader kılıfı

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren ve FETÖ'cü darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili davada, olay tarihinde görev yapan polisler yaşadıklarını anlattı. Öksüz'ü sorgulayan İstihbarat Şube Müdürlüğü FETÖ masasında görevli polis memuru Ruhi Çevik, "Örgütün imamı olduğunu öğrendikten sonra kendisini denemek için 'Sen Amerika'ya çok gidiyormuşsun' dedim. O da bana 'Kayınbiraderim orada' şeklinde cevap verdi" diye konuştu. Çevik, karakol bahçesinde tutulan darbeci askerlerin FETÖ'ye küfrettiklerini, bir tek Öksüz'ün küfretmediğini söyledi.

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