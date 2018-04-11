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’den Feto ziyaretine kayınbirader kılıfı

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018
Adil Öksüz’den Feto ziyaretine kayınbirader kılıfı

23'üncü 'nde süren ve 'cü darbe girişiminin kilit isimlerinden firari 'ün serbest bırakılmasıyla ilgili davada, olay tarihinde görev yapan polisler yaşadıklarını anlattı. Öksüz'ü sorgulayan İstihbarat Şube Müdürlüğü FETÖ masasında görevli polis memuru Ruhi Çevik, "Örgütün imamı olduğunu öğrendikten sonra kendisini denemek için 'Sen Amerika'ya çok gidiyormuşsun' dedim. O da bana 'Kayınbiraderim orada' şeklinde cevap verdi" diye konuştu. Çevik, karakol bahçesinde tutulan darbeci askerlerin FETÖ'ye küfrettiklerini, bir tek Öksüz'ün küfretmediğini söyledi.

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Adil Öksüz’den Feto ziyaretine kayınbirader kılıfı
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