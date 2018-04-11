Binali Yıldırım: Polisimiz bütün Avrupa’yı koruyor

Başbakan Binali Yıldırım
, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıldönümü dolayısıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü
'nde kabul etti. Yıldırım şunları söyledi:
Emperyal güçler mücadelelerini açık şekilde yapmıyorlar. Örtülü hareketlerle, yeni terör örgütleri ihdas ederek bizi meşgul edip enerjimizi azaltma yönünde bir gayret içindeler.
Polis teşkilatımızın, jandarmayla, özel kuvvetleriyle, silahlı kuvvetler mensuplarıyla birlikte ortaya koyduğu başarı sadece Türkiye sınırlarında değil bütün Avrupa'yı koruyan, onları terör tehdidine, yasadışı göçe karşı teminat altına alan, NATO çerçevesinde de çok büyük bir görev ve sorumluluk ifa ediyor. Dostlarımız bunu takdir edemese de biz yapmamız gerekeni yapıyoruz.
Başbakan Yıldırım dün TİKA
program koordinatörlerini de kabul etti. Türkiye'nin cömert ve merhabet dolu hizmetlerini TİKA sayesinde dünyanın birçok yerine ulaştırdığını kaydeden Yıldırım, "FETÖ
karşısında, TİKA, Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü gibi kuruluşlar yakın çalışma, koordinasyon içinde hareket ederek o ülkede FETÖ'yü barınamaz hale getireceksiniz" dedi. KIRGIZ CUMHURBAŞKANI İLE FETÖ'YÜ KONUŞTU
Başbakan Yıldırım dün Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile Çankaya Köşkü'nde 25 dakika baş başa görüştü. Yıldırım, Ceenbekov'a FETÖ ile hassasiyetinden bahsetti. Yıldırım, Ceenbekov onuruna öğle yemeği verdi.