Şehit asker memleketine uğurlandı

Bitlis'ten Muş'a getirilen şehit İzbudak için Muş Hava Meydan Komutanlığında tören düzenlendi.

Törende İzbudak'ın öz geçmişi okundu ve dua edildi. Ardından şehidin naaşı, askeri uçakla memleketi Adana'ya uğurlandı. Törende şehidin eşi Emine İzbudak'ı Muş Valisi Aziz Yıldırım ve askeri yetkililer teselli etti.

Şehidin 8 aylık Talha İzbudak isimli çocuğu olduğu öğrenildi.

Törene Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, kaymakamlar, vali yardımcıları ve kurum amirleri de katıldı.