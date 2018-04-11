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Şehit asker memleketine uğurlandı

haberi... 'te 'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Sefa İzbudak, memleketi Adana'ya uğurlandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 11:12
Şehit asker memleketine uğurlandı

'ten 'a getirilen şehit İzbudak için Muş Hava Meydan Komutanlığında tören düzenlendi.

Törende İzbudak'ın öz geçmişi okundu ve dua edildi. Ardından şehidin naaşı, askeri uçakla memleketi Adana'ya uğurlandı. Törende şehidin eşi Emine İzbudak'ı Muş Valisi Aziz Yıldırım ve askeri yetkililer teselli etti.

Şehidin 8 aylık Talha İzbudak isimli çocuğu olduğu öğrenildi.

Törene Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, kaymakamlar, vali yardımcıları ve kurum amirleri de katıldı.

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Şehit asker memleketine uğurlandı
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