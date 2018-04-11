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Son Dakika: sanığına 7 yıl 6 ay hapis cezası

Son dakika haberi... 'de, /PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan sanık, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 10:00
Son Dakika: FETÖ sanığına 7 yıl 6 ay hapis cezası

'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Abdullah Ünal ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı, Ünal'ın örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'a 18 bin 700 kez giriş yaptığını, programda 3 bin 655 mail ve 900 mesajın atıldığını ve çok sayıda mesaj içeriğinin tespit edildiğini belirterek, örgüt elebaşı 'den geldiği ileri sürülen tavsiyelerin mail olarak FETÖ üyelerine atıldığını, gelen maillerde "Silivri özel, herkul.org açıklama dikkat edelim. Bir dönem gelecek, o dönemde en büyük hizmet, hizmete ihanet etmemek olacak." şeklinde ibarelerin yazılı olduğunun altı çizildi.

FETÖ/PDY'nin hiyerarşik yapısına dahil olduğuna kanaat getirdiği Ünal'ın "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa veren duruşma savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Tutuklanmadan önce esnaf olduğunu aktaran Ünal, 12 aydır tutuklu olduğunu, ailesinin maddi ve manevi olarak sıkıntılar yaşadığını dile getirerek "Terör örgütlerinin Allah belasını versin. Tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyetince "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Ünal'ın cezası Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince yarı oranında yükseltilerek 7 yıl 6 aya çıkartıldı.

Heyet, Ünal'ın "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçunu işlediğine ilişkin ByLock tespit tutanağı olmasına rağmen, tutuklu kaldığı süreyi de dikkate alarak tahliye edilmesine karar verdi.

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Son Dakika: FETÖ sanığına 7 yıl 6 ay hapis cezası
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