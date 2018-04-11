Son Dakika: İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davası

İzmir'de, "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki mensupları hakkında açılan davada 26'sı tutuklu 102 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

GİZLİ SANIĞIN İFTİRA ATTIĞINI İDDİA ETTİ

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada, tutuksuz sanık eski pilot albay B.A. gizli tanığın kendisine "iftira attığını düşündüğünü, hakkındaki iddiaların mesnetsiz olduğunu" savunarak, gizli tanığın ifadesini destekleyen başka bir somut delilin dosyaya girmediğini iddia etti.

Gizli tanığın ifadelerinin çelişkili olduğunu ileri süren B.A. FETÖ/PDY mensubu olmadığını, geçmişte pasif görevlerde bulunduğunu belirterek, "TSK'da gördüğü muamelelerden istifaya zorlandım. Bu nedenle hasta oldum. Hastalığıma ilişkin raporları mahkemeye sunacağım. O dönemde emeklilik hakkı kazansaydım istifa edecektim. FETÖ'cü hiç kimseyle bir araya gelmedim. Hayatımın hiçbir safhasında FETÖ'nün sohbetlerine katılmadım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Tutuksuz sanık eski tayin subayı B.T. iddianamede yer alan "TSK içerisinde elde ettiği bilgi ve belgeleri kendisinden sorumlu örgüt mensubuna verdiği" şeklindeki suçlamayı reddetti.

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını, kapatılan Bank Asya'da hesabının bulunmadığını, çocuklarını FETÖ ile bağlantılı okullara göndermediğini öne süren B.T. ailesi ve ilk derece akrabalarından herhangi birinin FETÖ soruşturması geçirmediğini, sosyal medya hesabından örgütü öven bir paylaşımda bulunmadığını iddia ederek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya'nın hazırladığı 697 sayfalık iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yaveri emekli albay Gürsel Yüce, eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Roma Büyükelçiliği askeri ataşesi kurmay albay Mehmet Demirağ, FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticileri Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen, Naci Tosun ve İsmail Büyükçelebi'nin bulunduğu 43'ü tutuklu 23'ü firari 102 sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında "silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği ve üyeliği" suçlamalarına yer verilmişti. Daha sonra verilen tahliye kararlarıyla tutuklu sanık sayısı 26'ya düşmüştü.

İddianamede, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 kişi hakkında "askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" suçlamasıyla açılan davada, yargılanmalarının ardından beraat eden sanıkların bir kısmı ile emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ve emekli jandarma kurmay albay Mustafa Önsel'in de bulunduğu 98 kişi müşteki olarak yer almıştı.